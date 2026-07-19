Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, 18 Temmuz 2026 tarihinde 21:00-21:45 saatleri arasında Dikmen’de zanlının evinde Girne Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emri ışığında yapılan aramada; toplam 4 adet Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası, küçük vaziyette doğranmış halde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan muhtelif ebatlarda birçok kağıt parçası, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet makas ile içerisinde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru, alınacak ifadeler, analize gönderilecek emareler olduğunu belirterek, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.