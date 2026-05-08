Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Görkem Taşlı mahkemeye olguları aktardı. Polis, 03.05.2026 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından; Gönyeli’de zanlının kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada; 42 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 700 miligram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan sarı renk hap ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde mart ayından beri uyuşturucu temin edip, Lefkoşa ve Gönyeli’de konumlara bırakarak, maddi kazanç elde ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize ve parmak izi şubesine gönderildiğini, sonucun beklendiğini, aranan şahıs olduğunu belirterek, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.