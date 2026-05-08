Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ahmet Sinanoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, Lefkoşa’da 1 Mayıs 2026 tarihinde saat 21:00 raddelerinde İrsen Küçük Spor tesisleri içerisinde bulunan araç park alanında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı polis ekibi tarafından Lefkoşa’da sakin Hasan Özkural’ın kullanımında bulunan UJ 675 plakalı araç içerisinde yapılan aramada ön yolcu koltuğu üzerinde bulunan sigara paketi, şeffaf naylon ve sakız kutusu içerisinde toplamda yaklaşık 18 gram ağırlığında Bonzai türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.