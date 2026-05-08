Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Polis memuru olguları aktardı. Polis, 05.05.2026 tarihinde saat 15:05 raddelerinde LPM Muhaceret Şubesine giriş-çıkış belgesi almak için gelen zanlı N.S'nin yapılan muhaceret kontrolünde 29.06.2025 tarihinden itibaren 310 Gündür KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, aynı gün saat 20:15 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy’de Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bilgi üzerine, Lefkoşa'da sakinler M.B'ye yapılan muhaceret kontrolünde 30.09.2024 tarihinden itibaren 582 gün ve N.B'nin ise 23.01.2026 tarihinden itibaren 72 gün KKTC'de ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ilgili dairelerde araştırma yapılacağını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.