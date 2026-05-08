Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı. Polis, 05.05.2026 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, kullanımındaki araç içerisinde şüpheli olarak görülen zanlının üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, aracın şoför kısmında vites konsolu yan plastiği içerisinde foil kağıdına sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınıp, zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu Girne’deki, ikametgahında mahkeme yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını kaydetti. Polis, zanlının ifade verip, suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis, ele geçirilen maddenin analiz sonucunun beklendiğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.