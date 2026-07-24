Kayıt dışılıkla mücadele güçlendirilirken, sektörde şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik hedefleniyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından geliştirilen “Tatil Evleri Dijital Yönetim Sistemi” hizmete alınmıştır.

Yeni sistemle tatil evlerinin kayıt, ruhsatlandırma ve denetim süreçleri tek bir dijital platform üzerinden yürütülecek; böylece kısa süreli kiralamalarda kayıt dışılığın önlenmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır.

KAYIT DIŞI TURİZMLE MÜCADELEDE GÜÇLÜ ADIM

Düzenlemeyle kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, vergi kayıplarının azaltılması ve güvenlik ile hijyen standartlarının yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

BAŞVURULAR VE İZİN SÜREÇLERİ DİJİTAL ORTAMA TAŞINDI

Tatil evi sahibi şirketler ile yerli ve yabancı gerçek kişiler, sistem üzerinden hesap oluşturabilecek, işletme sicili alabilecek, gerekli belgeleri yükleyebilecek ve izin başvurularını dijital ortamda tamamlayabilecektir.

ŞEFFAF, DENETLENEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

“Tatil Evleri Dijital Yönetim Sistemi” ile kısa süreli kiralama sektöründe daha şeffaf, kayıtlı ve denetlenebilir bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir.