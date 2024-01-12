Polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı. Polis, 10 Ocak 2024 tarihinde zanlının Göçmenköy’de kaldığı apartman dairesinde uyuşturucu satıldığına dair bilgi aldıklarını ve operasyon düzenlediklerini söyledi.

Polis, ikametgaha gidildiğinde o esnada eve gelen zanlının polisi görünce kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada 7 ayrı pakette satışa hazır 8 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini açıkladı.

Polis memuru, akabinde zanlının evinde yapılan aramada yatak odasında 10 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan hassas terazi ve foil kağıtları bulduklarını belirtti.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi 22 gram olarak aranan şahıstan aldığını, bir gramını satarak, 500 TL gelir elde ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının suçlarını itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra hücreye yerleştirildiğini açıkladı. Polis zanlının önceki gün mahkemeye çıkarılarak, bir gün tutuklama emri aldıklarını belirtti.

Alınması gereken ifadeler, kayıp emareler ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, ayrıca zanlının ülkede ikamet izinsiz kaldığını, bu durumunda araştırılacağını belirterek, soruşturma amaçlı 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç Yalkut, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.