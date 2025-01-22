Polis memuru Hacı Durdu Özer mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.01.2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlının üzerinde ve kalmakta olduğu Gönyeli'deki ikametgahında 13:15-13:45 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada; zanlının tasarrufunda yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.