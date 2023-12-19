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Bu destekle, Kıbrıs kadınlarının önemli katkıları ve etkileyici hikayeleri daha geniş kitlelere ulaşmış olacak.

Kitap, geçmişten günümüze uzanan bir köprü kurmayı hedefleyerek, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına değer katan kadınların öykülerini genç kuşaklarla buluşturmayı amaçlıyor.

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği'nin hazırladığı 'Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız' kitap serisinin ikinci kitabı, Evkaf tarafından satın alınarak halka dağıtılıyor.

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