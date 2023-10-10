Her yıl devam etmesi planlanan söz konusu burs, öğrencilere yılda üç asgari ücret katkı sağlayacak.

Bursu almaya hak kazanan öğrencilerden Hayal Öcal İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fatih Seğmen University of Nicosia Medical School, Tual Akdoğan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Sude Avşar Bursa Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinde eğitimlerine devam edecekler.

Tören esnasında açıklamalarda bulunan Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Şampiyon Melekler Bursu’nu kazanan öğrencilerimiz sayesinde toplumumuza hizmet edecek nice doktorlar nice mühendisler ortaya çıkacak ve biz hep beraber çok güzel işlerde yeniden buluşacağız diyerek katılan herkese teşekkür etti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Dernek üyeleri ve öğrenci velilerinin de konuşma gerçekleştirdiği törende bursu kazanan öğrencilerimiz ileride yanlışların önüne geçecek insanlar olacaklar, bıkmadan usanmadan iyilikle çıkılan bu yolda çabalamaya devam edeceğiz ifadelerine yer verildi.