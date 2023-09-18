Her yıl binlerce öğrencinin okul masrafını karşılayarak gençlerin eğitim hayatlarına dokunan Evkaf, sağladığı burslarla öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Eğitim, sağlık ve sosyal anlamda her detay için kurulan vakıfların kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmalar üretiliyor, toplumsal hassasiyetlere de ayrı bir önem veriliyor.

Evkaf ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından oluşturulan komite tarafından belirlenen başarılı 4 üniversite öğrencisine kişi başı yılda 3 asgari ücret miktarında burs verileceği açıklanmıştı. Gelen başvurular değerlendirilerek, Evkaf Şampiyon Melekler Bursu'nu kazanan öğrenciler komite kararıyla belirlendi.

Kazanan isimler ise Tual Akdoğan, Sude Avşar, Fatih Seğmen ve Hayal Öcal olarak belirlenmiştir.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve önümüzdeki yıllarda da gerçekleştirilmesi planlanan anı bursuyla evlatlarımızın adını böylesi güzel çalışmalarda yaşatmak istediklerini belirten Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, Evkaf olarak eğitim birinci önceliğimizdir, şeklinde konuştu.