Eski NASA astronot u Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 uzay uçuşu ile Ay'a yolculuk yapmış, Neil Armstrong'tan sonra Ay'a ilk ayak basan insan olarak kayıtlara geçmişti. (AA)

ABD medyasına yansıyan haberlerde Aldrin'in daha önce 3 kez evlendiği belirtildi.

Eşi Faur'un kendisinden 30 yaş küçük olduğu kaydedildi.

Aldrin, hesabından evlilik töreni sırasında çekilmiş iki kare fotoğraf da paylaştı.

Los Angeles'ta küçük bir tören ile evlendiklerini belirten Aldrin, "Aşığı ile kaçan gençler kadar heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Aldrin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 93. yaş gününde uzun zamandır sevdiği Dr. Anca Faur ile hayatını birleştirdiğini açıkladı.

Ay 'a ayak basan ikinci insan olarak tarihe geçen Edwin Buzz Aldrin, 93 yaşına girdiği doğum gününde evlendiğini duyurdu.

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