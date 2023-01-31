Hırsızlıkla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18-28 Ocak 2022 tarihleri arasında, Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde meydana gelen hırsızlık meseleleri ile ilgili zanlı olarak poliste tutuklu bulunan O.T.(E-24), Ö.F.E.(E-23) ve M.Ö.(E-25)’nin yapılan ileri sorgulamalarında; Safaköy’de bulunan J.P.M'ye ait ikametgahtan dürbün, mikrodalga fırın, ekmek kızartma makinesi, tost makinası, dizüstü bilgisayar, cep telefonunu ve 450 TL nakit parayı, yine Safaköy’de bulunan G.M.K'ye ait ikametgahtan ise televizyon ve mikrodalga fırını da çaldıkları tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.