KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, konuyla ilgili açıklamasında, tüzükte ihtiyaç duyulan güncellemelerin yapılmayıp, sadece ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocukların başının örtülmesine imkan sağlayacak maddenin değiştirildiğini ileri sürerek, buna karşı mücadele vereceklerini belirtti.

Bakanlar Kurulu ve Eğitim Bakanını da eleştiren Eylem, “Tüm çocukların parasız, nitelikli, laik, bilimsel eğitim alabilmesi devletin ve bu konudaki paydaşların temel sorumluluğudur” dedi.

"Eğitimde dinî muhafazakarlaştırma, dindar nesil yetiştirme, sorgulamayan, biat eden bir toplum modeli yaratılmaya çalışıldığını” iddia eden Eylem, Kıbrıs Türk toplumuna dayatılan ekonomik, siyasi, sosyal politikaların kalıcılaşması için toplumsal farklılıkları ve hoşgörüyü yok etmeye, bölmeye, halkı birbirine düşman etmeye çalışıldığını savundu.

Konunun “ne özgürlük, ne de kıyafet meselesi” olduğunu söyleyen Eylem, amacın “dinî, muhafazakâr bir toplum yaratma olduğunu” kaydetti. Eylem, “AİHM kararlarında, Anayasa'da devletin dini yoktur ve herhangi bir dinî örtünmenin de ideolojik sembol olduğu, ayrıştırıcı olduğu nettir” dedi.

Eylem açıklamasında, Türkiye’deki eğitim politikaları ve hükümete de eleştirilerde bulundu.