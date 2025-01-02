KIB-TEK’in açıklaması şu şekilde:

Kıb-Tek alacaklarının tahsili konusunda, K.K.T.C. Bakanlar Kurulun’da onaylanarak 30 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren 62/2024 sayılı “Kıbrıs Türk Elektrik Kumunu’na olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile ilgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname.” ye göre Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na borcu olan tüm abonelere ilgili Kararnameye göre işlem yapılacaktır.

Başvurular 29 Ocak 2025 tarihine kadar tüm Kıb-Tek şubelerinden yapılabilecektir.