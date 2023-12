İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sabah saat 09.30’da başlayan bugünkü duruşmada, aralarında Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez ve Mehmet Faysal Söylemez’inde bulunduğu, Cengiz Şener, Abdürrahim Çelik ve Ender Yıldız’ın yargılanmalarına devam edildi.

Gündem Kıbrıs'ın an be an takip ettiği mahkemeden öne çıkan detaylar şöyle:

MUSTAFA SÖYLEMEZ AVUKATLARINI DEĞİŞTİRDİ…

-Bir önceki celse Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez’in avukatları davadan geri çekilmişti. Mustafa Söylemez, yeni bir avukat tuttu ve baro bir avukat daha atadı.

SAVUNMA AVUKATLARININ CEMİL ÖNAL KOZU TUTMADI…

-Falyalı Suikastının kilit ismi olarak anılan ve Hollanda’da kıskıvrak yakalanan Cemil Önal’ın adı duruşmada zaman zaman geçti. Savunma avukatlarının zaman kazanmak adına kurguladığı savunma şeklinde Cemil Önal’ın iadesinin gerçekleşmesi ve ona göre şekil alınması yönünde oldu. Ancak bu talep mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

BERAAT TALEP ETTİ REDDEDİLDİ…

-Falyalı Suikastı davasında Söylemezler Çetesi Lideri Mustafa Söylemez ile birlikte kamera görüntüleri bulunan ve suikast davasında adı geçen Metin Süs’ün adli kontrol şartı devam ediyor. Savunma avukatları tarafından Metin Süs’ün beraat etmesi talep edildi ancak bu talep mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

KOVUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİNİ TALEP ETMİŞLERDİ, YENİ BİLGİ SUNAMADILAR…

-Savunma avukatları tarafından önceki celselerde kovuşturmanın genişletilmesi için talepte bulunulmuştu. Kovuşturma talepleri dosyaya yeni bir bilgi sunulmadığından dolayı, tüm taleplerin reddine karar verildi.

SAVUNMANIN MAHKEMEYE TAVRI DEĞİŞMEDİ…

-Bu duruşmada tutuklu sanık müdafilerinin önceki celselerde mahkeme heyetine karşı tavır ve duruşları ve itham şekillerinde değişiklik olmadı.

“SON SAVUNMA” İÇİN SÜRE…

-Sanık müdafilerine esas hakkındaki son savunmalarını yapmaları için süre verildi.

-Mahkeme başkanı, 6 Ekim’den bu yana savunmaların yapılması gerektiğinin söyleyerek, mahkeme yeterince zaman tanıdığını ifade etti ve makul bir süre verildiğini söyledi.

-Mahkeme Başkanı, “Eğer size vermiş olduğum bu son savunma hakkı için süreyi kullanmaz ve savunma yapmazsanız bir dahaki celse savunma yapılmadığı takdirde susma haklarını kullandıklarını kabul edeceğim. Bu süreyi son kez veriyorum” dedi.

KARAR DURUŞMASI 19 OCAK’TA…

-Duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verilirken, dava 19 Ocak 2023 saat 10.30’a ertelendi.

-19 Ocak’ta gerçekleşecek duruşma karar duruşması olacak.