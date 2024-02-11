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Fatih Terim yönetiminde 7 resmi maça çıkan Yunanistan ekibi, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 50'ye çıkararak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Panserraikos ise 23 puanla 8. sırada yer aldı.

Galatasaray dünya yıldızını bitirmek üzere

Galatasaray dünya yıldızını bitirmek üzere

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde Panserraikos ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

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