Bunlar da ilginizi çekebilir

Maçın berabere tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe, 64 puanla ikinci sırada yer alırken zirve yarışında yara aldı. Süper Lig'in yeni lideri 66 puanla Galatasaray oldu. Alanyaspor ise 28 puanla 14. sıraya yükseldi.

Ancak Akdeniz ekibinde Augusto 63. dakikada yeniden sahneye çıkarak skora 2-2'lik denge sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe , sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.