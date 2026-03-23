CTP Milletvekili Devrim Barçın, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada trol hesaplar ve bazı istihdam ilişkilerine dair iddialar ortaya koyarak, belirli kişiler üzerinden çeşitli belgeler bulunduğunu savundu.

Ünal ise söz konusu açıklamalara yanıt olarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bir süredir kürsüden şahsıma ve aileme yönelik yapılan ithamları, popülizm adına dile getirilen ifadeleri sabırla takip ettim.

Ancak bugün gelinen noktada, Ulusal Birlik Partisi üyesi bir kadının toplum önünde hedef gösterilmesini ve adeta linç edilmesini kabul etmem mümkün değildir. Bir kadının isminin bu şekilde anılması ve özel bir konunun kamuoyu önünde bu üslupla dile getirilmesi ne etik değerlere ne de siyasi sorumluluğa yakışmamaktadır.

Siyaset, kişileri hedef almak ya da bir kadının üzerinden mücadele yürütmek değildir. Meclis kürsüsü de bunun yeri değildir.

Bir kadın olarak, yapılan bu tutumu kınıyor; daha sorumlu, daha saygılı ve daha ilkeli bir siyaset anlayışı beklediğimi ifade ediyorum.”