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17.04.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Anayolu’nun 5-6’ıncı kilometreleri arasında, Güzide ŞEMEY (K-32) 267 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RD 203 plakalı salon araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu orta refüjün bordür taşlarına çarptıktan sonra, takla atarak tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

Tatar: Niyetimiz etkin olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nu daha fazla çalıştırmak

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