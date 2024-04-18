Gazimağusa’da Çanakkale bölgesinde dün saat 13.00 sıralarında bir ağıl içerisinde, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri ile Veteriner Dairesi çalışanları tarafından yapılan kontrolde, Veteriner Dairesi’ne bildirilmeyen ve sahiplik teskeresi olmayan toplam 9 küçükbaş kulak numarasız kuzu ve kulak numarası farklı kişilere ait toplam 5 büyükbaş tosun tespit edilerek emare olarak alındı.

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Olayda zanlı olarak görülen A.B.(E-35) ve Y.D.(E-29), 15 Nisan tarihinden beridir benzer suçtan dolayı poliste tutuklu bulunuyor.

Polisin soruşturması sürüyor.