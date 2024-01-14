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Soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mustafa Dalmış (E-30) 273 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JB 975 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde şeridin sola yakın kısmında aynı istikamete doğru seyreden Muhammad Usman Abbas (E-22) kullanımındaki bisikletin arka kısmına çarptı.

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