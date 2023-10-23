Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

23.10.2023 tarihinde, saat 07:10 sıralarında, Girne - Alsancak Çevre Yolu üzerinde bulunan Eziç Dörtyol trafik ışıklarında, Şht Orhan Durusoy Sokak boyunca yönetimindeki MK 606 plakalı aracı ile güney istikametine doğru seyreden Mehmet GÜRTUNÇ (E-79), Eziç trafik ışıkları kavşağına geldiği zaman tarafında kırmızı ışık yandığı halde karşıya Bahar Sokağa geçmek için hareket ettiği sırada, o esnada Girne - Alsancak Çevre yolu üzerine, Alsancak istikametine doğru tarafından yeşil ışık yanan ve aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Yusuf TEMEL (E-21) yönetimindeki UP 025 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu MK 606 plakalı araç sürücüsü Mehmet GÜRTUNÇ (E-79) olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan UP 025 plakalı araç sürücüsü Yusuf TEMEL’in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.



