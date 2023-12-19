Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.12.2023 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde, Berk BEYDOLA (E-29), yönetimindeki UZ 655 plakalı motosiklet ile yolun kuzey kısmından anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye dikkatsizce giriş yapması neticesinde, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyreden ve önünde seyreden aracı tehlikeli mahalde sağdan geçmeye çalışan Yahya GÖV (E-38) yönetimindeki PF 178 plakalı motosikletin önünü tıkaması neticesinde, Yahya GÖV motosikletin hakimiyetini kaybederek yol içerisine devrilip sürüklendiği sırada motosiklet üzerinden düşmüş ve o esnada sürüklenen motosiklet, yine yolun kuzey tarafında park halinde bulunan ve yola giriş yapan Hasan ELİGÖN (E-45) yönetimindeki aracın ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Yahya GÖV kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.