2024 Eylül ayından beri 3 kez üst üste faiz indirimine giden Fed böylece indirimlere ara verdi.Fed metinden enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine ilişkin referansı kaldırdı.

Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı. Banka 2 gün süren toplantının ardından politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında tuttu. Faiz kararı oy birliğiyle alındı.

Fed metinden enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine ilişkin referansı kaldırdı. Para politikası metninde enflasyonun 'bir nebze yüksek, ekonomik görünümün belirsiz' olduğuna vurgu yapıldı. İşgücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Fed’in ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının ekonomik etkilerine dair netlik oluşana kadar hamle yapmayacağı beklentisi hakim.

Trump geçen hafta Davos'taki açıklamalarında; "Faiz oranlarının derhal düşürülmesini talep edeceğim. Aynı şekilde, tüm dünyada faizlerin düşmesi gerekiyor. Faiz oranları her yerde bizi takip etmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Trump'ın Meksika ve Kanada'dan gelen mallara yüzde 25 ithalat vergisi getirme tehdidinde bulunması enflasyonun daha da alevleneceği beklentisini artırıyor.

Üç toplantıda 100 baz puan indirim

Fed Eylül ayından bu yana üst üste 3 toplantıda toplam 100 baz puan faiz indirmişti. Eylül'de 2025 için dört faiz indirimi öngören Fed yetkilileri 2025 beklentilerini iki faiz indirimine çekmişti.

Aralık ayına ait toplantı tutanaklarında Fed yetkilileri, artan enflasyon riskleri nedeniyle faiz indirimine ilişkin yeni bir duruş benimseyerek önümüzdeki aylarda daha yavaş hareket etme kararı almıştı. Neredeyse tüm katılımcılar enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığına vurgu yapmıştı.