Fed, kritik Nisan toplantısında faizleri sabit tuttu.

Banka İran savaşı kaynaklı maliyet artışlarının tetiklemesiyle enflasyonda hızlanma beklendiği bir dönemde politika faizini yüzde 3,50-3,75 bandında bıraktı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de faizin bu bantta tutulması yönündeydi.

Fed'in son toplantısındaki tablo ise Orta Doğu'daki çatışmanın neden olduğu artan belirsizlik ortamında politika görünümüne ilişkin görüş ayrılığının derinleştiğini ortaya koydu. Dört yetkili karara karşı oy kullandı; bunlardan üçü, merkez bankasının sonunda faiz indirimlerine yeniden başlayacağını ima eden toplantı sonrası açıklamalarındaki ifadelere de itiraz etti.

Komite, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan'ın "federal fon oranı için hedef aralığının korunmasını desteklediklerini ancak bu aşamada açıklamaya gevşeme eğiliminin dahil edilmesini desteklemediklerini" belirtti.

Fed karar metninde de sınırlı bir revizyon yaparak "Orta Doğu'daki gelişmeler ekonomik görünüm konusunda yüksek düzeyde belirsizliğe katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.