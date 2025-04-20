Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin golleri, biri penaltıdan olmak üzere 36 ve 79. dakikalarda Anderson Talisca ile 64. dakikada Allan Saint-Maximin'den geldi. Kayserispor'un gollerini ise 7. dakikada Ramazan Civelek, 49. dakikada Nazon ve 90+4'e Talha attı.

Fenerbahçe bu sonuçla Süper Lig'deki puanını 72 yaptı ve lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kaldı. 37 puanlı Kayserispor ise 13. basamakta bulunuyor.

TALISCA'DAN SÜPER LİG KARİYERİNDE BİR İLK

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca attığı gollerle sarı lacivertli takıma katkı sağlamaya devam ediyor. Süper Lig kariyerin ilk kez üst üste 4 maç fileleri havalandıran Talisca, Fenerbahçe'nin son 11 golünün ise 7'sine imza atmayı başardı. Brezilyalı futbolcu, ligde 10 maçta 8 gol attı.