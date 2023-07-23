KOÇ

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Sizi bu hafta hoş bir ilişki karşılayacak dersem abartmamış olurum. Dikkatiniz aşk ilişkilerinde olacak olabilir. Ama bu ilişki aynı zamanda hayal kırıklığı riski de taşıyor. O nedenle daha temkinli ve özenli olursanız kazanırsınız.

BOĞA

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Ailenizle ve aile büyüklerinizle iletişimin zenginlik kazanacağı bir haftadan geçeceksiniz gibi görünmekte. Bu noktada emlak, gayrimenkul konuları da çözmeniz gereken işler listesinde yer alabilir. Sakin ve planlı olmanızı tavsiye ederim.

İKİZLER

Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar. Bu hafta dikkatiniz daha çok eğitim ve kısa vadeli planlarda dolanırken çevrenizde kontrolünüz dışında gelişebilecek olaylara da dikkat etmeniz gerekebilir. Bu olaylarda arkadaşlarınız ve kardeşleriniz başrollerde görülebilir.

YENGEÇ

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Paralar, paralar… Tabii bozulmasın aralar. Ama bu hafta para yüzünden ilişkileriniz bozulur gibi duruyor. Bu konuda elinizden gelen özeni gösterin ve maddi anlamda yaratıcı potansiyelinizi en üst noktada gösterin derim.

ASLAN

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Karar vermekte yer yer zorlanabileceğiniz bir hafta sizi bekliyor dersem şaşırmayın. Bu kararlar daha çok birebir sizinle ilgili olabilir. O nedenle önünüzde açılacak fırsatları ve handikapları doğru okumanız gerekecek.

BAŞAK

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Kafanız allak bullak olmaya pek müsait bir hafta görünmekte. Her ne olursa olsun içselleştirme eğiliminde olabilirsiniz olayları. Ama yaşadıklarınızı bu hafta doğru tartamadığınız takdirde sıkıntılar yaşamanız da söz konusu olabilir.

TERAZİ

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Kariyerden gelen kazancınızı sorgulayacağınız bir zamandan geçecek olabilirsiniz. Bu hafta daha tok gözlü, kanaatkar davrandığınız takdirde kazanan siz olacaksınız. Önünüzde olumlu değişim dönüşüm fırsatları çıkabilir.

AKREP

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta işte, kariyerde ve tabii yöneticiyseniz elemanlarınızla, değilseniz patronlarla ilgili olumlu adımlar atmanız gerekebilir. Zamanı doğru kullanmanız da bir başka sınav olarak karşınıza dikilebilir. Sakin olmaya gayret edin derim.

Yay

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu hafta şöyle uzun uzun planlar projeler yapma eğiliminde olmanız muhtemel. Eğer öğrenci ve üstüne üniversite öğrencisiyseniz zorlu bir hafta sizi bekliyor. Kendinizi derleyip toparlamak adına adımlar atın ve çalışın. Karşılığını göreceksiniz.

OĞLAK

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu haftanın vurgusu daha çok eş ve ortak gelirden kazanılan paralarla ilgili olacağından bu konularda biraz daha temkinli davranmanızda fayda var. Aynı zamanda resmi işlerde ve harcamalarınızda da maksimum derecede dikkatli olun.

KOVA

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu haftanın öne çıkan konularının başında aile ilişkileriniz, birlikte yaptığınız işler, ortaklıklar ve mahkemeler olabilir. Oldukça nazik, bu konularda sabırlı ve açıklayıcı olursanız, gitmeyen işleri yoluna koyar veya güzel başlangıçlar yapabilirsiniz.

BALIK

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta sizi daha çok sağlık ve hizmet alıp verdiğiniz alanlar, konular ilgilendirebilir. O nedenle kendinize daha çok özen gesterip daha çok dikkatli olmanız gereken bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla iyi geçinin.