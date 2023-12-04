Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.

Maçın 4. dakikasında Tadic'in pası sonrası Fred, altıpasın önündeki Dzeko'ya topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşu sonrası kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı çeldi ve Sivasspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

6. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası içine hareketlenen Osayi-Samuel, topu penaltı noktasına çıkardı. Sivasspor'da Camara, Dzeko'dan önce meşin yuvarlağa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Tadic, ceza sahası içine ortasını yaptı. Bu oyuncunun ortası sonrası altıpas çizgisinde topa dokunan Szymanski, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

22. dakikada Saiz'in pasında ceza yayına hareketlenen N'jie'ye Osayi-Samuel müdahale etti. Bu oyuncudan dönen topu kontrol eden Burak Kapacak, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

42. dakikada sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel, sağ kanatta hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Topu kontrol ettikten sonra ceza sahası çizgisinden vuruşunu yapan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Saiz'in ortasında ceza yayında topla buluşan Manaj, göğsü ile kontrolü sağladıktan sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

68. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden ikiye çıkardı. Szymanski, Fred'in vuruşu sonrası savunmadan dönen topu Tadic'e aktardı. Bu oyuncunun pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazından Dzeko vurdu. Üst direğe de çarpan top filelerle buluştu: 3-1

75. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan getirdiği topa Sivassporlu Charisis müdahale etti. Dönen topu kontrol eden Tadic, altıpas çizgisine hareketlenen Dzeko'ya orta açtı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

90+4. dakikada Ziya Erdal, penaltı noktasındaki Manaj'a orta açtı. Oosterwolde, topu kötü bir şekilde kontrol eden Manaj'a son anda müdahale ederek gol tehlikesini önledi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.