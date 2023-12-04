Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her vesile ile KKTC’ye yönelik yapılan çağrı ve çalışmaların KKTC’nin statüsünü yükselttiğine dikkat çekerek, “Bu milli bir çalışmadır. En güneyde bağımsız bir Türk devleti olarak KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki varlığı, görünürlüğü ve işlevleri arttıkça Türk dünyası da güçlenecektir” dedi.

Tatar, Kıbrıs’a Anadolu’dan su ve kabloyla elektrik getirilme gibi yatırımlar sayesinde KKTC’nin Türk dünyasına daha da güçlü bağlarla bağlanacağını belirtti.

Cumhubaşkanı Tatar, Kırgızistan temasları kapsamında, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, EkoAvrasya Vakfı, Elektrik Üreticileri Derneği ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin ortak organizasyonuyla Bişkek’te düzenlenen “Kırgızistan’da Enerji Yatırımları ve İş birliği Konferansı” gala etkinliğine katıldı.

“Gençlerin birbirlerini daha iyi tanıyacağı iş birlikleri bizleri geleceğe daha güçlü adımlarla taşıyacak"

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, etkinlik öncesinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile yaptığı görüşmeye değinerek, görüşmede en güneydeki bağımsız bir Türk devleti olarak KKTC’nin varlığının önemi ve ne kadar milli bir mesele olduğunun ele alındığını kaydetti.

Kırgızistan’ın KKTC için çok önemli bir ülke olduğuna vurgu yaparak Kıbrıs Türkü'nün atalarının binlerce yıl önce bu topraklardan ilk olarak Anadolu’ya, oradan Kıbrıs’a geçtiğinin altını çizen Tatar, içinde bulunulan iletişim çağında da gönül köprülerinin geliştiğini, teknolojinin gelişmesiyle daha da yakınlaşıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, genç nesillerin birbirlerini daha iyi tanıyabileceği iş birliklerinin artmasının geleceğe daha güçlü adımlarla gidilmesine katkıda bulunacağını söyledi.

“Kıbrıs, su projesiyle Türkiye ile bir düğüm daha bağlandı”

Türk Devletleri Teşkilatı’nın günden güne güçlenmekte olduğuna dikkat çeken Tatar, Anadolu’dan su getirilmesi projesiyle birlikte Kıbrıs’ın Türkiye ile bir düğüm daha bağlandığını ifade etti. Tatar, kabloyla elektrik getirilmesi projesiyle de Kıbrıs’ın Türkiye ve Türk Dünyası ile bir o kadar daha bağlanacağına vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin haksız ambargolarla ve her türlü teması engellemeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıya olduğunu anlattı. “KKTC’nin daha fazla kabul görmesi ve dünyaya tanıtılması hepimizin dileği” diyen Tatar, bu çalışmaların ona yönelik bir adım olduğunu belirtti.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından “onursal başkan” ilan edilmesine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaların milli çalışma olduğunu çünkü KKTC’nin Doğu Akdeniz’de her anlamda güçlenmesinin Türk dünyasının da güçlenmesine vesile olacağını ifade etti.

“Doğu Akdeniz’de barışın, huzurun ve güvenliğin teminatı KKTC’nin tanınmasından geçer”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin sadece Mavi Vatan’da, denizlerde değil, göklerdeki ulusal güvenliğinin de Kıbrıs’tan geçtiğini belirerek, “Doğu Akdeniz’de barışın, huzurun ve güvenliğinin teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasından geçmektedir. Hiç kimse Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nden vazgeçeceğini, taviz vereceğini, başkasına kaptıracağını sanmasın” dedi.

Tatar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen ve katılan herkese teşekkürlerini ileterek, sözlerini sonlandırdı,

Cumhurbaşkanı Tatar, konferansın sonuç bildirgesinin hayırlara vesile olmasını diledi.