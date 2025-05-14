Lille'in golcü yıldızı Jonathan David, 5 yıllık dönemin ardından takımdan ayrılıyor.

Gent'ten 2020 yılında 27 milyon euroya transfer edilen Kanadalı golcü, Lille ile sözleşme uzatmaya yanaşmamıştı.

25 yaşındaki yıldız sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşım ile sezon sonu Lille'e veda edeceğini duyurdu.

Lille'de Ligue 1 ve Fransa Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan Jonathan David, 231 maçta 109 gol atarken 30 asist yaptı.

Fenerbahçe ile anılan David ile Avrupa'nın önde gelen takımları da ilgileniyor. Ancak oyuncunun istediği maaş ve imza parası kulüpleri çaresiz bırakıyor.