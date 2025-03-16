Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında zorlu rakibi Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla golsüz beraberlikle sonuçlanırken bu sonuçla Sarı-Lacivertliler sahasında 2 puan bırakmış oldu.

73' Oğuz Aydın, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Szymanski'nin kafa vuruşu direkten dışarı gitti.

75' Marius Mouandilmadji, hakem Cihan Aydın'a dokunduğu için ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın kazandığı haftada sahasında 2 puan bıraktı ve zirve ile olan puan farkı 9'a yükseldi.

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Samsunspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuştu. Livakovic’in Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında kalede İrfan Can Eğribayat yer aldı. Süper Lig’de 7 maç kaçıran 30 yaşındaki kaleci, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası dahil toplam 15 maç sonra 11’de görev aldı.

Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Karadeniz ekibine karşı yedek başladı. Sezonun ilk bölümünde Edin Dzeko ile değişmeli oynayan En-Nesyri, teknik heyetin çift forvet sistemi sonrası düzenli olarak 11’de şans buldu ve attığı gollerle de takımını taşıyan isimlerden oldu. En-Nesyri, Süper Lig’de 9 maç sonra yedek kulübesinde yer aldı. 27 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor müsabakasında ise kart cezası nedeniyle forma giyemedi.