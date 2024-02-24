Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadı'nda karşılaşan Fenerbahçe ile Kasımpaşa, bu kulvarda 42. kez rakip oldu.

Saat 19.00'da oynanan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarı ise 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlandı.

GOLLER

Fenerbahçe'nin golleri Mert Hakan ve Batshuayi'den (P) gelirken Kasımpaşa'nın tek golü Porozo'dan geldi.

DJIKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Tadic, Batshuayi, Djiku, Szymanski ve Cengiz sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Kasımpaşa maçında sarı kart gören Djiku, Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joshua King'in ve son idmanda sakatlanan İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.

Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Fred de teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynanan Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadroda tek değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede, Sebastian Szymanski'yi kulübeye çeken Kartal, Mert Hakan Yandaş'ı ise ilk 11'de sahaya sürdü.

BECAO 118 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, 118 gün sonra kadroya alındı.

29 Ekim 2023'te Pendikspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanıp ameliyat edilen futbolcu, uzun süredir takımla birlikte çalışmasına karşın riske edilmeyerek kadroya alınmamıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının kadrosuna Becao'yu dahil etti.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm maçlarda olduğu gibi yine takımlarını yalnız bırakmadı.

Taraftarlar Milan'dan transfer edilen Krunic'e performansından dolayı tepki göstererek ıslıkladı.