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İtalyan yıldız son olarak Juventus'un ardından Union Berlin forması giymişti.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Haziran 2024'e kadar sarı lacivertli takıma imza atacak olan Leonardo Bonucci, 1.2 milyon Euro kazanacak.

NE KADAR KAZANACAK?

36 yaşındaki stoperin bu akşam Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bonucci 18.30-19.00 aralığında İstanbul'a inecek.

Fenerbahçe, Leonardo Bonucci ile 6 aylığına anlaştı.

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