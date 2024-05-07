Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'ye orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci ve savunma oyuncusu Bright Osayi Samuel'den de kötü haber geldi.

Konyaspor ile oynanan kritik mücadelede sakatlanan İrfan Can'ın sol ayak arka alt adalesinde yırtık, Osayi'nin ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edildi.

Sarı-lacivertli ekipten İrfan Can ve Osayi'nin sağlık durumularıyla ilgili yapılan açıklamada, "TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiş olup, yapılan tetkiklerde; İrfan Can Kahveci’nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel’in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen milli oyuncu İrfan Can'ın Galatasaray derbisine yetişmesi zor görünüyor.