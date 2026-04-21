Fenerbahçe ile Konyaspor Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçına çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalisti belirleyek mücadele 1-0 sonuçlandı. Maçtaki tek gol 121. dakikada Konyaspor'dan ve penaltıdan geldi.
Bu skorla Konyaspor yarı finale yükseldi, Fenerbahçe elendi. Konyaspor, maç sonunda stadyumdan Emrah'ın 'Boynu Bükükler' şarkısını çaldı.
Konyaspor, Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Tedavileri süren Asensio ve Alvarez'in yanı sıra, ağrıları bulunan Nene Dorgeles de Konya kafilesinde yer almamıştı.