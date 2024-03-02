Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Baki, şunları söyledi:

"Ezeli rakibimizin başkanı, birkaç kere, 'Bu federasyon bizim federasyonumuz, biz seçtik, memnunuz' demişti. Geçen hafta, her ne hikmetse bir anda 'Futbol tarihinin en kötü federasyonu, istifalarını istiyoruz' diye açıklama yaptılar. Samimiyet testi yapmak istiyoruz. Biz zaten hakem performanslarından uzun zamandır endişeliyiz. Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar. O zaman Urfa'daki Süper Kupa için iki ezeli rakip yabancı hakem için başvuru yapalım. Onların da samimiyetlerini görelim."