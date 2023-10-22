Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takım maçı 4-2 kazandı.

Maçta goller; 7. dakikada Szymanski, 15. dakikada Osayi-Samuel, 39. dakikada Dzeko, 55. dakikada Ghoulam, 63. dakikada İrfan Can ve 90+4'te Aabid'den geldi.

Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte 27 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise ilk yenilgisini aldı ve 14 puanda kaldı.

Fenerbahçe'nin rekor gecesi

Sarı-lacivertli takım 2009-2010 sezonunda 8'de 8 ile başlamıştı. Fenerbahçe, bu sezon ligdeki ilk 9 maçını da kazanarak rekor kırdı ve lig tarihinin en iyi başlangıcına imza attı.

Fenerbahçe, aynı zamanda bu sezon çıktığı 17 maçın 17'sini de kazanmış oldu.

MAÇTAN ANLAR

7' Tadic'in ortasında dokunuşu yapan Szymanski takımını öne geçirdi. Sebastian Szymanski, Kadıköy'de oynanan tüm lig maçlarında skora etki etme serisini sürdürdü. Golleriyle ön plana çıkan oyuncu ligde 6 kez ağları sarstı.

15' Osayi-Samuel, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

27' VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı ofsayt kararıyla iptal edildi.

39' Edin Dzeko, takımı adına 3. golü kaydetti.

55' Ghoulam, frikikten takımı adına ilk golü kaydetti. Livakovic iyi uzanmasına rağmen tam köşeye giden topa yetişemedi. Faouzi Ghoulam, 5 sezon sonra ilk golünü attı.

63' İrfan Can Kahveci, frikikten attığı golle farkı yeniden üçe çıkardı. İrfan Can'ın vuruşu tam köşeye gitti.

90+4' Ryan Aabid, attığı güzel golle maçta son sözü söyledi.