Fenerbahçe'nin ikinci transferi Türkiye'ye geldi.

Sarı lacivertlilerin anlaşma sağladığı Matteo Guendouzi'yi taşıyan uçak Sabiha Gökçen'e indi.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu için Lazio'ya yaklaşık 28 milyon euro civarında bir bonservis ödemesi bekleniyor.

FENERBAHÇE UÇAKTAN DUYURDU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi ile ilgili ilk paylaşımı şu şekilde;

"Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi’nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

PERFORMANSI

26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TALEBİ

Sarı-lacivertlilerin yeni transferinin İstanbul'a gelmeden yönetimden dikkat çeken bir talepte bulunduğu da iddia edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Guendouzi, Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak Süper Kupa maçında sahada olmak istediğini Fenerbahçe yönetimine bildirdi.

LAZİO'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Lazio resmi hesabından ise “Her şey için teşekkürler, Guendo” notuyla paylaşım yapıldı.