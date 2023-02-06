Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türkiye’deki ailelerinin yanına gitmek isteyen vatandaşlara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Feyzioğlu, “Eldeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Denizin kabarık durumuna rağmen bugün toplam 6 gemi kalkmış olacak. Gemilerin tamamının dolduğu bilgisini edindik. 1550 civarında vatandaşımız ana vatana intikal edecek. Türkiye’deki uçaklar afet bölgesine yardım taşıyor” ifadelerini kullandı.

Metin Feyzioğlu, “Devletimiz tüm gücüyle korkunç boyutlardaki bu afet karşısında seferber olmuş durumda…” dedi.