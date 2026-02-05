Açıklamada, Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (Koop-Süt), Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (Binboğa Yem) ile Zirai Levazım Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd.’nin (Zirai Levazım) daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve kendilerine yüklenen görevi yerine getirebilmesi amacıyla bir eylem planı hazırlanarak uygulamaya konduğu vurgulandı.

Alınan tedbirlerle hükümet ve ilgili kurumların, ülke için önemli görevleri bulunan üç kooperatifin mali bünyelerinin güçlendirilmesi ve çalışanların daha sağlıklı yapılarda, huzurlu şekilde çalışabilmesi için sorumlulukla adımlar attığı ifade edilerek, tüm paydaşların sürece yapıcı katkı koymasının kooperatifler ve ülke açısından yararlı olacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu eylem planı ve hayata geçirilen tedbirler sıralanarak, Kooperatif Merkez Bankası’ndan ilave kredi kullandırılarak üç kooperatifin de sosyal sigorta borçlarının kapatıldığı ve böylece çalışanların ücretsiz sağlık hizmetinden yeniden yararlanmasının sağlandığı belirtildi.

Hükümet tarafından çıkarılan Yasa Gücünde Kararnameler ile üç kooperatife 2026 yılı sonuna kadar sosyal sigorta işveren primi desteği verilmeye başlandığı, böylece personel maliyetinin düşürülmesinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, Yasa Gücünde Kararname çerçevesinde, 2024 ve 2025 yıllarında Koop-Süt ve Binboğa Yem’in Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndan kullandığı kredilerin faizlerinin yaklaşık 20 milyon liralık kısmının Kredi Faiz Destek Fonu tarafından karşılandığı ve finansman maliyetinin düşürüldüğü kaydedildi.

Finansman maliyetinin düşürülmesi amacıyla, 2026 yılında Koop-Süt, Binboğa Yem ve Zirai Levazım’ın Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndan kullandığı veya kullanacağı toplam 470 milyon liralık kredilerin faizinin 19 puanının (ödenecek faizin yaklaşık yarısı), alınması istenen tedbirlerin uygulanması şartıyla, Kredi Faiz Destek Fonu tarafından karşılanmasının Fon Yönetim Komitesi tarafından karara bağlandığı da belirtilen açıklamada, Hükümet tarafından hayata geçirilen tedbirlerin yanı sıra, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın da KKTC Merkez Bankası’nın onayıyla 2025 yılında Koop-Süt için 99 milyon 800 bin lira, Binboğa Yem için 147 milyon 200 bin lira ve Zirai Levazım için 35 milyon 200 bin lira nakden sermaye artışı gerçekleştirdiği aktarıldı.

2025 yılı finansal raporlarının tamamlanmasının ardından, üç kooperatifin sermayelendirme sürecinin Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası tarafından yeniden değerlendirileceği belirtilen açıklamada, alınan tedbirlere ilave olarak, istihdamın korunması ve çalışanların işten çıkarılmaması amacıyla personelden sınırlı fedakârlık istendiği, bu kapsamda hayat pahalılığı konsolidesinin yüzde 21,66 yerine Koop-Süt çalışanları için yüzde 19,66, Zirai Levazım çalışanları için yüzde 17,66 ve Binboğa Yem çalışanları için yüzde 15,66 olarak uygulanacağı kaydedildi.

Bu uygulama ile üç kooperatifin çalışanları arasındaki ücret farklılıklarının giderilmesinin amaçlandığı; yapılan eksik ödemelerin ise kooperatiflerin mali durumlarındaki iyileşmeye paralel olarak daha sonra ödenmesinin kararlaştırıldığı ve durumun ilgili paydaşlara bildirildiği aktarıldı.