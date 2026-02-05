Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yüzde 18.39 artış oranı üzerinden asgari ücreti brüt 60.618 TL, net 52.738 TL olarak belirlediğini anımsatan Hasipoğlu, Bakanlık olarak bu artışa ek katkı koyduklarını ve toplam desteğin yüzde 22.90 seviyesine ulaştığını hatırlattı.

Bugün itibarıyla hesaplara 58.738 TL yatmış oluyor.

12 BİN TL’LİK DESTEK İKİ ÖDEME HALİNDE VERİLİYOR

Bakan Hasipoğlu, KKTC vatandaşı olup sigorta primleri asgari ücret üzerinden yatırılan çalışanlara, Şubat ve Mart aylarında iki taksit halinde olmak üzere 6.000 TL + 6.000 TL, toplamda 12.000 TL ücret desteği sağlanacağını kaydetti.

İLK ÖDEME BUGÜN HESAPLARA YATIRILDI

Destek kapsamında İstihdam Destek Merkezi Fonu aracılığıyla gerçekleştirilen ilk ödemelerin bugün öğleden sonra itibarıyla hesaplara yatırıldığını açıklayan Hasipoğlu, 6.000 TL’lik ilk ödemenin hak sahiplerine bugün ve yarın sabah ulaşacağını ifade etti.

2 BİN 500 KİŞİ İÇİN İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Yaklaşık 2.500 kişinin, Kasım ve Aralık aylarına ait sigorta yatırımlarının eksik olması nedeniyle ödemelerinin henüz yapılamadığını belirten Hasipoğlu, bu kişiler için itiraz hakkı bulunduğunu vurguladı.

İtirazların;

elden, İhtiyat Sandığı Bölge Amirlikleri’ne,

online olarak ise İhtiyat Sandığı Web Portalı üzerinden yapılabileceğini ve ödemelerin daha sonra da gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

ŞUBAT AYI İÇERİSİNDE ARA ÖDEMELER YAPILACAK

Başvurular için belirlenen sürenin, gecikme yaşanmaması adına belli bir tarihe kadar esas alındığını kaydeden Hasipoğlu, Şubat ayı içerisinde yapılacak yeni başvurular doğrultusunda, yapılacak değerlendirmeler sonucunda ara ödemelerin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Hasipoğlu, son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlattı.

Bazı başvuruların belirlenen kıstaslar içinde yer almadığını belirten Hasipoğlu, desteklerin şeffaf, denetlenebilir ve hakkaniyetli bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

“İŞ GÜCÜNÜ VE ASGARİ ÜCRETLİYİ KORUMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Bakan Hasipoğlu, hükümetin önceliğinin yerel iş gücünü korumak, asgari ücretliyi enflasyon karşısında korumak ve sosyal devlet anlayışını güçlendirmek olduğunu belirterek, bu yöndeki politikaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.