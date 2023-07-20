Ataoğlu'nun mesajı şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 49. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle ve dostane insanlarıyla gurur duyduğumuz bir vatanımızdır. Birlik ve beraberlik içinde, özgür ve güvenli bir şekilde yaşamak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması, refahı ve güvenliği adına çalışmalarımızı sürdürmek için bir araya gelmeliyiz. Eğitimden sağlığa, ekonomiden kültür ve turizme kadar her alanda daha ileriye gitmek için birlikte çalışmalıyız. Geleceğimizi şekillendirirken gençlerimize öncelik vermeli, toplumsal dayanışma ve adaleti güçlendirmeliyiz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 49. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı uğruna mücadele eden özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanları saygıyla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir yaşam diliyorum. Aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve gazilerimizin cesareti sayesinde, Kıbrıs Türk halkı özgür ve bağımsız bir devlet olarak ayakta durmaktadır."