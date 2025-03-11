Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, BRT ekranlarında yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu ‘18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Cenevre’de 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak olan “Kıbrıs sorunu” konulu genişletilmiş toplantıya DP Genel Başkanı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte katılacaklarını açıkladı.

Akpınar, toplantıda birtakım sürprizlere açık olunması gerektiğini de belirterek, iki egemen eşit devlet yönünde bir açılım olacağına inanç belirtti.

ARIKLI GİTMİYOR

Erhan Arıklı ise, Cenevre'deki toplantıda partilerini temsilen YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz ile Milletvekili Talip Atalay'ın katılacağını söyleyerek, kendisinin ise Cenevre'ye gitmeyeceğini belirtti.

Arıklı, toplantıdan herhangi bir sonuç beklemediğini sözlerine ekleyerek, “Bizim için federasyon masalı bitmiştir" dedi.