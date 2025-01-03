Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Burası Önemli 50+1’ adlı programa konuk olarak, ülke siyasetine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, YDP'nin hükümet çalışmaları ve hükümet programıyla ilgili çıkışına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Faiz Sucuoğlu döneminde hükümet kurma çalışmaları yapılırken DP olarak gelir getirici önlemler ve giderlerin minimize edilmesi yönünde bir çalışma yaptıklarını anımsattı.

Ataoğlu, bu çalışmaların o dönem Sucuoğlu ve Arıklı ile ele alındığını, o günden bugüne geçen zamanda Ünal Üstel'in başbakanlığında iki yılı aşkın süredir hükümette olduklarını kaydetti.

Programda olan birtakım şeylerin hayata geçirildiğini, olmayanların da nasıl hayata geçirileceğine dair birlikte oturarak hareket etmek gerektiğini belirten Ataoğlu, "Tehdit değilse de yorumlar yapılması doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı seçimi önümüzde varken, Başbakan Üstel bu hükümet 2027'ye kadar devam edecek derken, ekonomiye odaklanmak gerekirken, 4'ünde 'YDP Parti Meclisi hükümetten çekilip çekilmeyeceğini değerlendirecek' demesi doğru değildir." dedi.

"Arıklı'nın toplantıda alınacak kararlardan benim bilgim yoktur demesi çok da doğru değildir" diyen Ataoğlu, hükümet ortaklarının görevinin ülke içinde sıkıntılara odaklanarak bunları aşması gerektiğini, dıştan yapılan yorumları doğru bulmadığını söyledi.

Ataoğlu, bütçe görüşmeleri sırasında sorunları değerlendirme fırsatı bulduklarını da vurgulayarak, Başbakan Üstel KKTC'ye döndükten sonra Başbakan'dan bu konuda bir görüşme talep etmeleri durumunda görüşmenin yapılabileceğini belirtti.

“TOSUNOĞLU’NUN KARARINA SAYGI DUYUYORUM”

Hasan Tosunoğlu'nun DP'den istifasını da değerlendiren Ataoğlu, Hasan Tosunoğlu'nun kararına saygı duyduğunu, kimsenin bu kararı ve gerekçelerini kullanması veya yorum yapmasının doğru olmadığını kaydetti.

“BİZ HER ZAMAN SEÇİME HAZIRIZ”

Kendilerinin her zaman için seçime hazır olduklarını da ifade eden Ataoğlu, ülkede bu yıl Cumhurbaşkanlığı seçimi varken, milletvekilliği sayısını artırmak adına hareket edilmesinin yeri ve zamanı olmadığına işaret etti.

Ataoğlu, Başbakan'ın da dediği gibi 2027 yılına kadar hükümetin sürmesinden yana olduklarını vurgulayarak, "Biz bir seçime hazırız. Halk buzdolabına baktığında bir şeyler görmesi gerekir. Başladığımız çalışmalarımızı artırmamız gerekirken, önüne set çekip hareket edemeyiz. Bu yıl bir tek Cumhurbaşkanlığı seçim yılı olabilir. Önümüzdeki 10 ay için de 3 hükümet ortağı oturup karar verir ve hayatı ucuzlatır. Bakmamız gereken de budur" dedi.

Hükümetten gelecek yanlış bir adımın vatandaşın beklentilerini de olumsuz etkileyeceğini anlatan Ataoğlu, olası sorunlar veya konuların vatandaşa yansıtılmaması gerektiğini belirtti.