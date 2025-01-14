Yeniden söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, gribal hastalıkların önemine vurgu yaparak hastalıklar artmadan önceden gerekli tedbirin alınması gerektiğini kaydetti.

Hastanelerde çalışmak üzere alınan mevsimlik işçilerin kadroya alınmasını eleştiren İncrili, yasal mevzuat çerçevesinde istihdam yapılması gerektiğini belirtti.

Son dönemde istihdam edilen kişilerin nerede çalıştığını soran İncirli, "Sapla samanı karıştırmamak gerekiyor.” dedi.

-Toros

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fikri Toros, “Bölgesel Gelişmeler ve Kıbrıs” konulu güncel konuşma yaptı.

Ukrayna, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da trajik olayların devam ettiğini dile getiren Toros, dünyanın Gazze’de insanların öldürülmesine ve temek hakların ihlallerine tanık olduğunu belirtti.

Savaş yaşayan ülkelerde temel gereksinimlere erişimin engellendiği ve sistematik soykırımın yürütüldüğünü dile getiren Toros, Suriye’de yeni yönetimin önünü açan darbe gerçekleştirildiğini ve gittikçe yayılan savaşların meydana geldiğini kaydetti.

Toros, İsrail’in acımasız saldırılarına değinerek, Suriye’de meydana gelen gelişmelerin Türkiye için büyük ve kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

ABD’nin Kıbrıs’ın güneyini de kullandığını dile getiren Toros, tüm bu bölgesel gelişmelerin Türkiye ve Yunanistan’ın yakınlaşmasını ve barış süreci başlatılmasını gerekli kıldığını kaydetti.

Toros, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gücünün çok daha önemli hale getirildiğini, küresel büyük aktörlerin bu bölgedeki güç dengesini görme noktasına getirildiğini belirtti.

Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin yeninden başlamasının önemine dikkat çeken Toros, öncelikli olarak gümrük birliğinin güncellenmesi, vatandaşların dolaşımı ve AB’nin mali desteğinin uzatılmasının da birincil hedef olduğunu kaydetti.

Fikri Toros, bölgesel gelişmelere bakıldığında Kıbrıs’ın öneminin daha da net görüldüğüne işaret ederek, Kıbrıs’ta yeni bir çözüm sürecinin tetiklediğini ve bu yeni süreçte kapsamlı siyasi anlaşmaya varılmasının da zaruriyet anlamına geldiğini belirtti.

20 Ocak’ta iki liderim BM himayesinde bir araya geleceğini anımsatan Toros, bu görüşmede yeni geçiş noktalarının açılması yönünde bir mutabakata varılmasının hedeflendiğini belirtti.

Liderler arasında başlayacak diyalog sürecinin yeni geçiş noktaları açmakla sınırlı olmaması gerektiğini dile getiren Toros, Yiğitler-Pile yolunun tamamlanması ve Yeşil Hat Tüzüğü kurallarına göre açılmasının da fevkalade önemli olduğunu söyledi.

AB destekli ve iki toplum çerçevesinde yenilenebilir enerji hedefine ulaşılması konusundaki projenin önemine de dikkat çeken Toros, karma evlilikten meydana gelen kişilerin de sorununun çözüme ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Toros, Kıbrıs ile doğrudan ilgili tüm aktörlerin ortak menfaatler zemininde birlikte çalışması sürecin başarı olacağını kaydederek, bu önemli fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

CTP Milletvekili Fikri Toros, Kıbrıs sorununun çözümünde Kıbrıslı Türklerin özne olmasının şart olduğunu, aksi takdirde Kıbrıslı Türklerin yıllardır sürdürdüğü varoluş mücadelesinin yok oluş şekline döneceğini kaydetti.

Bu süreçte siyasilerin çözümcü yaklaşımlarda olması gerektiğini dile getiren Toros, Kıbrıs çözüm sürecinin vizyonel siyasi liderlikle olabileceğini dile getirerek, bu süreçte ülkenin kendi partisinin liderliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kıbrıs’ta kalıcı barış ve gerçek demokrasinin sadece adanın birleşmesiyle olabileceğini dile getiren Toros, Kıbrıs’ta, iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm olması gerektiğini söyledi.

-Akansoy

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı.

Kıbrıs sorunu ile ilgili önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme girildiğini dile getiren Akansoy, iki liderin yapacağı görüşmelerle bu sürecin en iyi şekilde kurgulanmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Bu süreçte yapılacak söylemlerin Meclis’teki siyasi partilerle uyumlaştırılması gerektiğini dile getiren Akansoy, Parti olarak kendi görüşlerinin de dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Var olan siyasetin aynı şekilde devam etmesi halinde hiçbir şekilde yol alınamayacağını dile getiren Akansoy, Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin çok kritik olduğunu ve nereye everileceğinin de net olmadığını dile getirerek, Kıbrıs sorununun “Ortadoğulaşmaması” gerektiğini kaydetti.

Akansoy, veriler olmadan herhangi bir planlama yapılmasının mümkün olmadığına işaret ederek, Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi verilerine bakıldığında ülkede en büyük sorunun ekonomi olduğunu söyledi. Akansoy, verilere bakıldığında toplumun psikolojisinin bozulduğunu, iş gücü analizinde ise toplum arasındaki makasın açıldığının görüldüğünü belirtti.

Verilerin toplu bir çöküşü gösterdiğini söyleyen Akansoy, kurumlara duyulan güveninin ciddi şekilde azaldığını, bunların artık görülmesi gerektiğini vurguladı.

Asım Akansoy, ülkedeki kayıt dışı ekonomiden de bahsedilmesi gerektiğini dile getirerek, vergi sisteminin ciddi anlamda düzenlenmesi, vergi vermeyenlerin de ciddi şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Ülkede hükümetin en büyük zafiyetinin denetim olduğunu dile getiren Akansoy, insanları “kölelik” sisteminde çalıştırmaktan artık vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

KTSU’nun verdiği sahte diploma ile yargılanmakta olan eski ortaklarından bir kişinin basına verdiği demeci de okuyan Akansoy, üniversiteler konusunun hassas olduğunu vureguladı ve bu konuda birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

-Özuslu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, “Gençlerin Duyulmayan Sesi” konulu güncel konuşma yaptı.

Hükümetin gençleri memleketten soğuttuğunu savunan Özuslu, gençlerle yapılan anket sonuçlarına değinerek, buna göre gelecekte yurtdışına kaçmak isteyen gencin yüzde 71 olduğunu söyledi.

Gençlerin göç etmek istemlerindeki en büyük sorunun verilere göre Türk Lirası kullanımını kaynaklı enflasyon olduğunu dile getiren Özuslu, yüzde 73’lük bir kısmın ülkeden kaçacağını söylediğini belirtti.

Özuslu, ülkede iş bulmanın kolay olmadığını düşünenlerin oranının yüzde 64 olduğunu bildirdi.

Merkezi Cezaevi verilerine göre gençlerin suç oranlarını da okuyup değerlendiren Özuslu, 16-25 yaş arası suçların detaylarıyla ilgili bilgi verdi ve suçların birinci sırasında, uyuşturucunun yer aldığını kaydetti.

Verilerin çarpıcı olduğunu dile getiren Özuslu, başka bir ankette üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, her iki geçten birinin hemen hemen her gün alkol ve uyuşturucu kullandığının tespit edildiğini kaydetti.

Özuslu, gençlerin sesinin duyulmadığını ve hükümet programında öngörülerinin çoğunun kağıt üstünde kaldığını dile getirdi.

Öğrencilere verilen burslara da değinen Özuslu, değişen asgari ücretin geç yansıtılmasından dolayı öğrencilerin sorunlar yaşadığını dile getirerek bu konuda yeni düzenleme yapılması önerisinde bulundu.

Siyasete gençlerin güvenmediğinin de verilerle açılandığını söyleyen Sami Özuslu, bu ekonomik şartlarda gençlerin ev sahibi olmasının da zor olduğunu ve buna yönelik paketler hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Sami Özuslu, bedelli askerlik ücretlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Özuslu, bu konuda çalışmalar yapıldığını belirterek çalışmanın bir an önce tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Özuslu, “Gençleri sevelim. Gençlerin bu ülkeyle ilgili duyusal bağları var, ama gençler tutunacak bir dalı olan bir ülke görmek ister.” dedi.

-Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de yerinden söz alarak, bedelli askerlik konusunda yasal düzenlemenin hazırlandığını bildiğini söyledi; fakat ödemelerini yapan gençleri de kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılması önerisinde bulundu.

-Uluçay

Meclis'te daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülkenin 2025 yılında beklentileri, bakış açısı ve ülkenin hangi gelişmelerle karşılaşılacağı konusunun önemine dikkat çeken Uluçay, 2024 yılında yüksek seyreden hayat pahalılığı oranın kasım ve aralık ayında düşmesinin endişe verici olduğunu kaydetti.

Ülkede HP’nin yüzde 53.29 olduğunu dile getiren Uluçay, İstatistik Kurumu'nun verilerini okuyarak, aralık ayında 1.10 olarak açıklanan HP oranının, satın alma gücünün düştüğünün göstergesi olduğunu belirtti.

Uluçay, verilere göre, hane halkının temel ihtiyaçlarını karşılamasında zorlanıldığının görüldüğünü dile getirdi.

Güney Kıbrıs'ta KDV oranlarının AB ile istişare edilerek belirlendiğini dile getiren Uluçay, orada temel ihtiyaç maddelerindeki KDV oranlarının geçerlilik sürelerinin uzatıldığını, bu hamleyle yeni ekonomik sorunların ortaya çıkmamasının amaçlandığını anlattı.

Uluçay, Türkiye ve KKTC’deki ana harcama gruplarını karşılaştırarak, TC’de son bir buçuk yılda ortaya konan ekonomik politikalar uygulanırken ortaya çıkan rakamın umut verici olduğunu söyledi ve bu politikaların ülkede de uygulanması gerektiğini kaydetti.

Raf fiyatlarının aralık ayının15’inden sonra değişmeye başladığını dile getiren Uluçay, raf fiyatlarının yükseltilmesinin alışverişin Güney Kıbrıs’a kaymasına sebep olduğunu vurguladı.

2025 yılında enflasyon oranının gerçekçi şekilde uygulanması gerektiğini dile getiren Uluçay, 2025 yılında raf ve genel fiyatları üzerinde kontrol yapma konusunda başarılı bir yol ortaya çıkması durumunda 2026 yılına yönelik çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Teberrüken Uluçay, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın KKTC ziyaretinin önemine de değinerek, siyasette de çözüm yolunda yeni siyasetin başlamasını ümit ettiğini belirtti.

- Hamzaoğulları

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “İskele - Karpaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” konulu güncel konuşma yaptı.

Konuşması sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın Meclis’te olması gerektiğini söyleyen Hamzaoğulları, İskele merkezde dört dairenin bir çatı altında toplanacağı söylemi bulunduğunu fakat bu konuda bir adım bile atılmadığını kaydetti.

İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar dairelerinin halen kirada olduğunu bildiren Hamzaoğulları, dairelerdeki fiziki durumun iyileştirilmediğini ve binaların çok kötü durumda olduğunu söyledi.

Hamzaoğulları, Yenierenköy’de açılan Sosyal Sigortalar Dairesi'nin ise sadece perşembe günleri açık olduğunu belirterek hükümetin politikalarını eleştirdi. Hamzaoğulları “Bu halk sizden umudunu kesmiştir” dedi.

18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nin yapımının ne aşamada olduğunu soran Hamzaoğulları, Karpaz bölgesindeki kaymakamlık binasının ve İskele merkezde 4 daireyi bir çatı altına toplayacak binanın durumunun ne olduğunu sordu.

Hamzaoğulları, Yenierenköy Sağlık Merkezi’ne kan alma cihazının ne zaman alınacağı ve Merkez’in hizmetlerini artırarak devam edeceği bir konuma ne zaman getirileceğiyle ilgili de sorular yönletti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise yerinden söz alarak sorulan konuda daha önce cevap verdiğini kaydetti.

-Şahiner

Meclis'te son güncel konuşmayı yapan Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Hayat Pahalılığı ve Hükümetin Tutumu” konusunu ele aldı.

Üretim sektöründeki sorunlara dikkat çeken Şahiner, piyasaya yerli ürün girmediği takdirde yıllık enflasyona ciddi yansımalar olacağını kaydetti.

Narenciye sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çeken Şahiner, hükümetin zamana oynadığını ve narenciye üreticisini gözden çıkardığını savundu.

Şahiner, ithalatın hayatı ucuzlatmayacağını dile getirerek, ithal edilen ürünlerin yurt dışındaki ülkelerden daha pahalı olduğunun bilindiğini belirtti.

Hükümetin kamusal hizmet veremediğini, ekonomik akıldan yoksun hareket ettiğini ve HP’yi düşük göstererek bilimsel çalışma yapılmadığını savunan Salahi Şahiner, bu nedenlerle 2025 yılının zor geçeceğini kaydetti.

Enerji maliyetlerinin artışına da değinen Şahiner, yapılan artışla sektörün de zamlandığını ve piyasayı pahalılaştırdığını söyleyerek ya bu hataların düzeltilmesi ya da erken seçime gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki birleşim 20 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.