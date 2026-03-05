Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Kenan Mulla, olguları aktardı. Polis, zanlının 1 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa’da bir alışveriş merkezinde bir şahıs tarafından unutulan Samsung marka cep telefonunu sirkat ettiğini ve aynı gün bir telefoncuya 5 bin TL karşılığında sattığını söyledi.

Polis, kamera görüntülerinden tespit edilen zanlının 2 Mart’ta Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, ifadesinde telefonu sattığını itiraf ettiğini belirtti. Söz konusu iş yerine gidilerek satılan telefonun emare alındığı kaydedildi.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının Fas uyruklu olduğunu ve ailesiyle birlikte KKTC’de yasal statüde bulunduğunu belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.