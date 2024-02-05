ÖZEL HABER - Pelin Yükselay



Ekmekçiler Birliği tarafından somun ekmeğe yapılan 3 TL’lik zammın, devlet tarafından geri çekilmesinin ardından piyasada sıkıntı yaşanıyor.

Bazı fırınların marketlere ekmek vermeyi kestiği haberleri gelirken, Ekmekçiler Birliği şu sıralarda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda yetkililerle bir toplantı gerçekleştiriyor.

Gündem Kıbrıs’ın Ekmekçiler Birliği Başkanı Ömer Çıralı’dan aldığı bilgiye göre ekmeğin son fiyatı bugün yapılan toplantının ardından belli olacak.

Hatırlanacağı üzere 12 TL’den satılan somun ekmek, Ekmekçiler Birliği’nin 3 liralık zammı ile 15 TL’ye ulaşmış, hükümet karar alarak bu zammı geri çekmişti. Ekmekçiler Birliği ise alınan bu karara isyan ederek, ‘maliyetler çok arttı, zam kaçınılmaz” demişti…