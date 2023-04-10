Fındık, badem ve fildişi yemek lüks olurken; vatandaş da çerezi gramla almaya başladı

KİLOYLA DEĞİL, GRAMLA ALINIYOR…

Antep fıstığı 540 TL’den tezgahlarda yerini alırken, fındığın kilosu 280 TL’den satılıyor. Kaju 285 TL’den satılırken, çekirdeğin kilosu 85 TL’den satışa sunuluyor. Hal böyle olunca, asgari ücretle çalışan vatandaş da her geçen gün kuruyemişten uzaklaşıyor. Kiloyla almanın lüks olduğu günlerde, yurttaşlar gramla çerez alıyor. DAR

GELİRLİ ÇEKİRDEĞE TALİM…

Tuzsuz bademin kilosu 250 TL’den, fındığın kilosu 290 TL’den, ceviz içi ise tam 280 TL’den satışa sunuluyor. Antep fıstığı 540 TL ile yanına vatandaşı yaklaştırmazken, vatandaşın umudu yine siyah çekirdeğe kaldı. Sevilerek ve beğenerek yenilen siyah çekirdeğin kilosu 80 TL’den satışa çıkartılırken, vatandaş tarafından en çok rağbeti gören kuruyemiş de yine çekirdek oluyor.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi



