Fly KHY’den verilen bilgiye göre, lansman için Ordu’ya giden Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın kurucu ortakları, Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederek, seferler hakkında bilgi verdi.

Lansman resmi temasların ardından Ordu Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Lansmanda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler, Ordu TSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, Fly KHY kurucu ortaklarından Rauf Denktaş, Fly Kıbrıs’ın bir diğer kurucu ortağı Nusret Polat birer açılış konuşması yaptı.

-Denktaş

Fly KHY kurucu ortaklarından Rauf Denktaş, Ordu’da çok sıcak bir ilgiyle karşılandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Bu operasyonun başarılı geçeceğine inanıyoruz açıkçası. Hem ülkemizden buraya turist getirerek Ordu’muzun güzelliklerini, kültürünü hem de buradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne insanlarımızı, yurttaşlarımızı taşıyarak; Kıbrıs'ın kültürünü, kültür birleşmesini, kavuşmasını sağlamak için bir operasyon gerçekleştiriyoruz.”

-Polat

Fly Kıbrıs’ın bir diğer kurucu ortağı Nusret Polat ise, hava yolunun bir ihtiyaçtan doğduğunu belirtti.

Pandemi sonrasında oluşan ihtiyaçlardan ve Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın batmasından oluşan boşluğu gidermek üzere böyle bir girişim içerisine girerek, Fly Kıbrıs Hava Yolları’nın kurulduğunu anlatan Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle Anadolu’nun güzide kentlerini birbirine bağlamayı amaç edindik. Kısmet olursa 14 Haziran itibariyle, şu an ilk planda 29 Kasım’a kadar her Çarşamba ve Cumartesi günü karşılıklı olarak Ercan - Ordu seferlerini satışa açtık. Hem Kuzey Kıbrıs'ın kültür turlarında birinci destinasyonu Karadeniz, hem de Kuzey Kıbrıs’ta ciddi bir Karadenizli nüfusu yaşıyor, onların da daha rahat hareket edeceği; Ordu ağırlıklı, Giresun ağırlıklı, Samsun ağırlıklı bir operasyon olacağı beklentisindeyiz.”